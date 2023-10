L’ÉGALITÉ, ÇA SE TRAVAILLE Maison des habitants de Chemin Long Mérignac, 15 novembre 2023, Mérignac.

Dans le cadre de sa saison culturelle, la MJC CLAL propose l’exposition thématique et interactive « L’égalité, ça se travaille ». En accès libre, cette exposition en réalité augmentée, propose d’apporter de l’information et de susciter des réflexions et du débat sur le travail et les droits des femmes. Elle présentera à la fois les obstacles à l’égalité réelle et le chemin de la conquête de cette égalité dans l’histoire, par le droit et par les luttes.

Maison des habitants de Chemin Long 132 Av. de la Somme, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Chemin Long Gironde Nouvelle-Aquitaine

