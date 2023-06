Ateliers de danse gratuits ouverts à toutes et à tous ! Maison des Habitants Chorier-Berriat Grenoble Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère Ateliers de danse gratuits ouverts à toutes et à tous ! Maison des Habitants Chorier-Berriat Grenoble, 4 juin 2023, Grenoble. Ateliers de danse gratuits ouverts à toutes et à tous ! 4 – 8 juin Maison des Habitants Chorier-Berriat Sur inscriptions dans la limite des places disponibles La compagnie CTC (Craque Ta Coquille) vous propose de participer à des ateliers de danse hip-hop contemporain à la MDH Chorier-Berriat avec un spectacle le 8 Juin au Square Saint-Bruno dans le cadre de la Biennale Villes en Transition. Ces 3 ateliers sont ouverts à tou·te·s (à partir de 12 ans), du dimanche 4 Juin au mardi 6 Juin 2023.

Aucun niveau n’est pré-requis et la participation est entièrement gratuite. LES ATELIERS SONT GRATUITS

Pour toutes les personnes de 12 à 110 ans.

Aucune expérience artistique n’est demandée.

Nous créerons une présentation ensemble avec les capacités de chacun·e.

Le but est de créer ce qui nous plaît et nous ressemble. IMPORTANT : Il est nécessaire d’être disponible sur les 3 ateliers avec une présence obligatoire le jeudi 8 Juin :

– dernier atelier le 6 Juin de 16h à 18h

– répétition générale le 8 Juin à 16h30

– spectacle le 8 Juin à 18h00

Lieu du spectacle : Square Saint-Bruno, Grenoble.

Site internet : cie-ctc.com Ce projet est soutenu par la Ville de Grenoble et la DRAC Auvergne Rhône-Alpes pour l’Été Culturel 2023 Au plaisir de vous rencontrer pour danser dans la joie et la bonne humeur ! Maison des Habitants Chorier-Berriat 10 Rue Henri Le Châtelier, 38000, Grenoble Grenoble 38000 Berriat Saint-Bruno Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 21 29 09 https://www.grenoble.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0611955987 »}, {« type »: « email », « value »: « maureen.breart@cie-ctc.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

