Cervières Cervières Cervières, Loire Maison des Grenadières – JEP Cervières Cervières Catégories d’évènement: Cervières

Loire

Maison des Grenadières – JEP Cervières, 18 septembre 2021, Cervières. Maison des Grenadières – JEP 2021-09-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 19:00:00 La Maison des Grenadières 5 rue Marchande

Cervières Loire Cervières Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez explorer les mystères et trésors de l’exposition Les Fils du Bauhaus.

L’accès au musée et aux animations est gratuit samedi et dimanche, de 14h à 18h30. maisondesgrenadieres@loireforez.fr +33 4 77 24 98 71 http://www.grenadieres.com/ dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Cervières, Loire Autres Lieu Cervières Adresse La Maison des Grenadières 5 rue Marchande Ville Cervières lieuville 45.84716#3.79321