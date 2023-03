Animations des 1er et 2 avril à La Maison des Grenadières Maison des Grenadières, 1 avril 2023, Cervières.

La Maison des Grenadières vous ouvre ses portes le samedi 1er et le dimanche 2 avril de 14h à 18h30 ! En plus de nos collections d’œuvres brodées au fil d’or, vous trouverez au dernière étage l’exposition temporaire « Chèr∙e humain∙e », un projet participatif à la croisée de la photographie et de la broderie de Marrit Veenstra et Claude Benoît à la Guillaume.

Des visites guidées et des démonstrations de broderie au fil d’or auront lieu tout au long de ces deux journées.

Le dimanche, le museé accueillera des artisans. Azelina Michelet sera là pour vous initier personnellement à la broderie au fil d’or. Les Marchandes de Tapis vous proposeront quant à elles de découvrir le feutrage de la laine et de repartir avec l’objet que vous aurez confectionné (descente de lit, dessous de plat, petit tableau, tapis de prière, tapis d’enfant…).

Attention ! Les initiations font l’objet d’une réservation obligatoire par mail ou téléphone. Petit plus, le musée et les initiations sont gratuites.

Maison des Grenadières 5 rue marchande, 42440 Cervières Cervières 42440 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/maisondesgrenadieres »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/maisondesgrenadieres/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 77 24 98 71 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondesgrenadieres@loireforez.fr »}] https://www.grenadieres.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

Broderie Or

Photoup Design