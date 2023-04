Martignas 100% Nature Maison des Gestes et du Développement Durable 33127 Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle Catégories d’Évènement: Gironde

Martignas-sur-Jalle Martignas 100% Nature Maison des Gestes et du Développement Durable 33127 Martignas-sur-Jalle, 12 mai 2023, Martignas-sur-Jalle. Martignas 100% Nature 12 – 14 mai Maison des Gestes et du Développement Durable 33127 Martignas-sur-Jalle Entrée libre, sur inscription Durant trois jours, petits et grands sont conviés à découvrir ou redécouvrir les richesses naturelles de notre patrimoine local, souvent insoupçonnées, et à renouer avec notre environnement. Activités sportives, ludiques, créatives, éco-citoyennes, ateliers pédagogiques, séances de découverte de la photo naturaliste, épreuves du Koh Lanta de la biodiversité ou encore expositions… seront proposés : des animations gratuites et accessibles à tous pour apprendre, comprendre, s’interroger ou tout simplement s’émerveiller.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Lieu : 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE

Gratuit – Ouvert à tous

Programme complet sur https://www.ville-martignas.fr/agenda/journees-100-nature/

Certains ateliers nécessitent une inscription. Maison des Gestes et du Développement Durable 33127 Martignas-sur-Jalle rue Louis Blanc 33127 Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-martignas.fr/agenda/journees-100-nature/ »}] [{« link »: « https://www.ville-martignas.fr/agenda/journees-100-nature/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T16:30:00+02:00 – 2023-05-12T18:30:00+02:00

2023-05-12T16:30:00+02:00 – 2023-05-12T18:30:00+02:00

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:30:00+02:00

