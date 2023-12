La Maison des Genêts en fête ! Maison des Genêts Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq La Maison des Genêts en fête ! Maison des Genêts Villeneuve-d’Ascq, 9 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. La Maison des Genêts en fête ! Samedi 9 décembre, 13h00 Maison des Genêts Entrée libre Samedi 9 décembre 2023 de 13h à 18h, place de Verdun en partenariat avec l’association Genêts en fête.

Une vingtaine d’exposants proposeront bijoux, objets en bois, savons, fondants, café, chocolats.

Renseignements auprès de la Maison des Genêts : 03 20 91 81 74 Maison des Genêts 2 Rue des Genêts 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 91 81 74 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T13:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

