Samedi 16 septembre 2023 de 13h30 à 18h, la Maison des Genêts vous ouvre ses portes et propose de nombreuses animations. Au programme : Exposition photos des sorties culturelles réalisées tout au long de l'année dans le cadre des activités familles parents / enfants.

Des danseurs en costumes traditionnels feront des démonstrations de danses ukrainiennes, grecques et orientales et inviteront le public à des initiations.

L’association All’Jazz fera également une démonstration de danse Modern’Jazz.

Goûter offert Maison des Genêts 2 Rue des Genêts 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

