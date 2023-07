Festival Fêtons l’été – Let’s Dance #garden party Maison des Genêts Villeneuve-d’Ascq, 5 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Venez mettre le feu à un dancefloor à ciel ouvert !

Deux danseuses vous invitent à participer à un bal résolument rock. En plein coeur du jardin de la Maison des Genêts et au son des tubes d’Elvis, des Rolling Stones ou encore des Rita Mitsouko, vous vous laisserez vite happer par la fièvre du rock et de la danse…

Pour vous recharger en énergie n’oubliez pas de ramener des gourmandises et plats rock’n’roll ! Des recettes, créées lors des ateliers culinaires de la Maison des Genêts, pourront vous inspirer et faire de vous la star de l’auberge espagnole programmée à l’issue du spectacle !

Gratuit sur réservation (jauge limitée) : accueil@larose.fr / larose.fr

BUVETTE SUR PLACE :La CB n’est pas acceptée, pensez à prendre des espèces !

Autour du spectacle

LA RUSE RECHERCHE DES COMPLICES POUR LE BAL ! :

Participez aux ateliers :

Mar. 04 juillet, 19h > 21h

Mer. 05 juillet, 17h

Maison des Genêts, Villeneuve d’Ascq

Infos et inscriptions : alesage@larose.fr

2023-07-05T19:00:00+02:00 – 2023-07-05T20:30:00+02:00

