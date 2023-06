Let’sdance #gardenparty proposé par la rose des vents Maison des Genêts Villeneuve-d’Ascq, 5 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Mercredi 5 juillet à 19h : let’sdance #gardenparty proposé par la rose des vents

Venez mettre le feu à un dance floor à ciel ouvert ! Deux danseurs vous invitent à participer à un bal résolument rock. En plein cœur du jardin de la maison des genêts et au son des tubes d’Elvis, des Rolling Stones ou encore des Rita Mitsouko, vous vous laisserez vite happer par la fièvre du rock et de la danse… Des gourmandises, confectionnées lors des ateliers culinaires de la Maison des Genêts, permettront de se recharger en énergie, et la magie du rythme fera le reste.

Inscription

Inscriptions via le formulaire en ligne sur le site internet de la ville : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_juin2023

Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif avec le billet de réservation. Il peut vous être demandé lors de l’atelier.

Inscription sur liste d’attente

Vous vouliez participer à l’atelier mais il est complet ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d’attente. En cas de désistement de l’un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone.

Pour s’inscrire sur liste d’attente :

https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente-

Maison des Genêts 2 Rue des Genêts, Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

2023-07-05T19:00:00+02:00 – 2023-07-05T21:00:00+02:00

