Kermesse des Olympiades Maison des Genêts Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Kermesse des Olympiades Maison des Genêts Villeneuve-d’Ascq, 10 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Kermesse des Olympiades Samedi 10 juin, 14h00 Maison des Genêts Entrée libre Le CAL Dorémi, la maison de la jeunesse et la maison des Genêts organisent une kermesse samedi 10 juin 2023 de 14h à 18h dans le secteur Rameau – Musicien. Au programme : Animations musicales

Ateliers d’animation

Structures gonflables

Basket

athlétisme

handball

sport de combat

tennis de table Restauration sur place

Renseignements auprès du CAL Dorémi au 03 20 91 46 48 Maison des Genêts 2 Rue des Genêts 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 91 46 48 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Maison des Genêts Adresse 2 Rue des Genêts 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Maison des Genêts Villeneuve-d'Ascq

Maison des Genêts Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Kermesse des Olympiades Maison des Genêts Villeneuve-d’Ascq 2023-06-10 was last modified: by Kermesse des Olympiades Maison des Genêts Villeneuve-d’Ascq Maison des Genêts Villeneuve-d'Ascq 10 juin 2023