Gratuit – Inscriptions en ligne

Vendredi 24 février 2023 à 10h à la Maison des Genêts, atelier « Marmite norvégienne ».

Comment cuisiner sans se fatiguer tout en faisant des économies d’énergies ? La marmite norvégienne vous permet de finir la cuisson des aliments de façon autonome et sans dépense d’énergie supplémentaire.

Inscriptions via le formulaire en ligne sur le site internet de la ville : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_fevrier2023

