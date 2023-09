Dans l’oeil du zèbre Maison des Francophonies Limoges, 20 septembre 2023, Limoges.

Dans l'oeil du zèbre 20 – 30 septembre Maison des Francophonies Entrée libre

«Un projet au long cours entamé il y a quelques années qui consiste en une “chasse au zèbre” au gré de promenades et de voyages à travers le monde. Une série de photos comme autant de fenêtres éparses où tous les protagonistes jouent au même jeu … »

Un jeu pendant lequel nous jouerions à repérer ces couleurs des zèbres, sur une jupe, un maillot de bain, une pierre, un fauteuil de salon de coiffure.

Un peu partout sur la planète, dans de nombreuses cultures, des gens se sont appropriés ce motif et entrent en résonnance les uns avec les autres, tissant une histoire graphique commune. Par la juxtaposition de ces photos, ils se mettent à dialoguer et créent une communauté imaginaire, cependant bien visible.

La récurrence de ce motif – comme la métaphore de la vitalité d’une idée qui bondit d’une image à l’autre – célèbre à sa manière, avec curiosité et attention, la 40e édition du festival des Francophonies récemment renommé « Les Zébrures d’automne ».

Compagnon de route des Francophonies en tant que graphiste depuis plu- sieurs années, Cédric Gatillon nous propose un autre aspect de son travail artistique : 39 photos et une place laissée libre pour la 40e, sortie de vos tiroirs qui conte une autre histoire ou une plus récente pour continuer les voyages de ces motifs zébrés. Envoyez-nous la 40e photo sur l’adresse mail accueil@ lesfrancophonies.fr.

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle 87000 Limoges

