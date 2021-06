Maison des forgerons – saison 2021 Maison des Forgerons, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Martin-la-Plaine.

Maison des forgerons – saison 2021

du samedi 3 juillet au dimanche 31 octobre à Maison des Forgerons

La Maison des Forgerons – La Mourine retrace l’histoire de la forge au travers d’un parcours muséographique où se mêlent étroitement le passé et le présent : reconstitution d’un atelier de façonnier, étapes de la production de pièces forgées, diaporama, exposition d’outils anciens et de pièces actuelles … Ouvert du 03 juillet au 31 octobre les week-ends et jours fériés de 14h à 18h (prévoir 2h de visite environ). Visite commentée sur réservation en semaine et week-end tout au long de l’année, formule visite + mâchon sur réservation. La Mourine est un centre d’interprétation consacré à la découverte des métiers de la forge, à la sauvegarde du patrimoine industriel et à la valorisation des produits du terroir. Le thème de la forge permet d’aborder différents aspects de l’activité industrielle de la Vallée du Gier et du bassin stéphanois, à partir d’éléments symboliques l’eau, l’air, le charbon et le fer. Le lien est fait entre la forge d’hier et d’aujourd’hui, par un parallèle entre les machines anciennes et les pièces de haute technologie, fabriquées par les entreprises métallurgiques nationales.

Adulte : 5€ / Étudiant : 4€ / Enfant : gratuit / tarifs spéciaux : groupe et visite + mâchon

Le musée de la forge – La Mourine retrace l’histoire de la forge mêlant étroitement le passé et le présent dans d’un parcours muséographique ludique.

Maison des Forgerons 2 rue Antoine Seytre 42800 Saint-Martin-La-Plaine Saint-Martin-la-Plaine Au Plantier Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-04T14:00:00 2021-07-04T18:00:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-11T14:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T14:00:00 2021-07-18T18:00:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-25T14:00:00 2021-07-25T18:00:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-01T14:00:00 2021-08-01T18:00:00;2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T18:00:00;2021-08-08T14:00:00 2021-08-08T18:00:00;2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T18:00:00;2021-08-15T14:00:00 2021-08-15T18:00:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-22T14:00:00 2021-08-22T18:00:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T18:00:00;2021-08-29T14:00:00 2021-08-29T18:00:00;2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-05T14:00:00 2021-09-05T18:00:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T18:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T18:00:00