Les fruits forestiers pour les 3-5 ans maison des forets – temporaire centre de loisirs la sapinière Saint-Étienne-du-Rouvray, 23 septembre 2023, Saint-Étienne-du-Rouvray.

Les fruits forestiers pour les 3-5 ans Samedi 23 septembre, 10h00 maison des forets – temporaire centre de loisirs la sapinière De 3 à 5 ans, inscription obligatoire (max 30 personnes)

On en profitera aussi pour regarder les feuilles et les écorces. Si vous êtes gourmand et que vous voulez profiter de cette animation pour ramasser des châtaignes, prévoyez un panier.

maison des forets – temporaire centre de loisirs la sapinière chemin des cateliers 76800 Saint Etienne du Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T12:00:00+02:00

