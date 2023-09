L’archéologie en forêt Maison des forêts d’Orival Orival Catégories d’Évènement: Orival

Seine-Maritime L’archéologie en forêt Maison des forêts d’Orival Orival, 1 octobre 2023, Orival. L’archéologie en forêt Dimanche 1 octobre, 14h30 Maison des forêts d’Orival Tout public à partir de 8 ans, inscription obligatoire (max 30 personnes) Animée par la métropole Maison des forêts d’Orival rue du pavillon les essarts 76120 Grand couronne Orival 76530 Les Essarts Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Orival, Seine-Maritime Autres Lieu Maison des forêts d'Orival Adresse rue du pavillon les essarts 76120 Grand couronne Ville Orival Departement Seine-Maritime Lieu Ville Maison des forêts d'Orival Orival latitude longitude 49.32938;1.018435

Maison des forêts d'Orival Orival Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orival/