Randonnée des troglodytes Maison des forêts d’Orival, 27 août 2023, Orival.

Randonnée des troglodytes Dimanche 27 août, 14h30 Maison des forêts d’Orival GRATUIT, à partir de 8 ans, sur réservation

Animée par la Métropole

Balade de 6 km, attention bon marcheur uniquement certains passages sont difficiles et à flanc de coteau. Prévoir des chaussures de marche et de l’eau.

Animation inscrite par le Département de la Seine-Maritime dans le cadre des sorties nature sur les espaces naturels sensibles (ENS) et le littoral.

Maison des forêts d’Orival rue du pavillon les essarts 76120 Grand couronne Orival 76530 Les Essarts Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T14:30:00+02:00 – 2023-08-27T17:00:00+02:00

