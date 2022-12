À la découverte des oiseaux Maison des forêts d’Orival Orival Catégories d’évènement: Orival

Seine-Maritime

À la découverte des oiseaux Dimanche 29 janvier 2023, 14h30 Maison des forêts d'Orival

Inscription obligatoire, GRATUITE, dès 6 ans

Venez participer à une sortie en forêt à la découverte des oiseaux puis apprenez à fabriquer des boules de graisse pour nourrir les oiseaux l’hiver. Maison des forêts d’Orival rue du pavillon les essarts 76120 Grand couronne Les Essarts Orival 76530 Seine-Maritime Normandie Animation inscrite par le Département de la Seine-Maritime dans le cadre des sorties nature sur les espaces naturels sensibles (ENS) et le littoral.

