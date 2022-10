La Couronnaise Maison des forêts d’Orival Orival Catégories d’évènement: Orival

Seine-Maritime

La Couronnaise Maison des forêts d’Orival, 16 octobre 2022, Orival. La Couronnaise Dimanche 16 octobre, 09h00 Maison des forêts d’Orival

Sur inscription

Marche et course organisées à Grand-Couronne dans le cadre d’Octobre Rose. Maison des forêts d’Orival rue du pavillon les essarts 76120 Grand couronne Les Essarts Orival 76530 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « mailto:melissa.roger@ville-grandcouronne.fr »}] Dimanche 16 octobre 2022

Marche/Course La Couronnaise dans la forêt des Essarts. Rendez-vous à 9h pour un départ à 9h30 pour une heure de marche ou de course, avec un rafraichissement prévu au terme de l’événement. Parcours non chronométrés dans la Forêt des Essarts

• Inscription au CCAS auprès de Mélissa Roger au 06 02 05 12 17 ou sur l’adresse mail :

melissa.roger@ville-grandcouronne.fr 5€ par participant (minimum) :

– Reversés à EMMA, la Ligue contre le cancer et au CHI des Feugrais (chèques à établir à l’ordre de l’Amicale des Anciens Sapeurs- Pompiers). Cadeaux offerts aux premiers inscrits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T09:00:00+02:00

2022-10-16T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Orival, Seine-Maritime Autres Lieu Maison des forêts d'Orival Adresse rue du pavillon les essarts 76120 Grand couronne Les Essarts Ville Orival lieuville Maison des forêts d'Orival Orival Departement Seine-Maritime

Maison des forêts d'Orival Orival Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orival/

La Couronnaise Maison des forêts d’Orival 2022-10-16 was last modified: by La Couronnaise Maison des forêts d’Orival Maison des forêts d'Orival 16 octobre 2022 Maison des forêts d'Orival Orival Orival

Orival Seine-Maritime