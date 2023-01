Opération Forêts Propres Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’Évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Opération de ramassage de déchets en forêt organisée en simultané sur plusieurs massifs. Attention les horaires seront à confirmer, nous vous enverrons le lieu de rendez-vous exact par mail. Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Chemin des Cateliers, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie Ligne 27, Arrêt « Esigelec » ou Métro, Arrêt « Technopole »

02 32 52 93 20 https://mrn.metropole-rouen-normandie.fr/maisons-des-forets-de-la-metropole https://www.facebook.com/Maisonsdesforets Cette structure, construite sur des principes bioclimatiques selon la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale), est accessible aux personnes à mobilité réduite (ascenseur, parking spécifique…). Une borne de rechargement est également disponible pour les véhicules électriques sur simple demande auprès des animateurs. Elle se situe en bordure de la forêt départementale du Madrillet (2 700 hectares) qui occupe elle-même l’extrémité nord-est de la forêt domaniale la Londe-Rouvray dont elle est issue. Ces massifs forestiers, relativement plat, se prêtent à de nombreuses activités telles que la balade, le pique-nique, la pratique du vélo (nombreuses routes revêtues)… On peut y rencontrer une végétation variée bien que les résineux soient très présents notamment aux alentours de la Maison des forêts, ainsi qu’une grande diversité d’animaux : chevreuils, sangliers, renards, lapins… La forêt du Madrillet abrite également des espèces plus rares comme l’engoulevent d’Europe, le lézard agile et des espèces de chauve-souris. Riche de nombreuses mares, on y trouve aussi de nombreuses espèces d’amphibiens. NB : Le massif forestier du Rouvray est classé en « Forêt de protection » (décret ministériel du 18 mars 1993). Animée par la Métropole, l’ONF et leurs partenaires, dans le cadre des Journées Internationales des Forêts.

Un gouter sera proposé à l’issu du ramassage pour remercier les participants.

