COMPLET – Initiation aux plantes médicinales Maison des forêts de Darnétal Darnétal Catégories d’Évènement: Darnétal

Seine-Maritime

COMPLET – Initiation aux plantes médicinales Maison des forêts de Darnétal, 16 avril 2023, Darnétal. COMPLET – Initiation aux plantes médicinales Dimanche 16 avril, 14h00 Maison des forêts de Darnétal

Inscription obligatoire, GRATUIT, dès 7 ans Animée par la Métropole et l’Atelier des sens Maison des forêts de Darnétal Allée du bois du Roule, Darnétal Darnétal 76160 Seine-Maritime 02 35 52 93 20 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T12:00:00+00:00 – 2023-04-16T15:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Darnétal, Seine-Maritime Autres Lieu Maison des forêts de Darnétal Adresse Allée du bois du Roule, Darnétal Ville Darnétal lieuville Maison des forêts de Darnétal Darnétal Departement Seine-Maritime

Maison des forêts de Darnétal Darnétal Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/darnetal/

COMPLET – Initiation aux plantes médicinales Maison des forêts de Darnétal 2023-04-16 was last modified: by COMPLET – Initiation aux plantes médicinales Maison des forêts de Darnétal Maison des forêts de Darnétal 16 avril 2023 Darnétal Maison des forêts de Darnétal Darnétal

Darnétal Seine-Maritime