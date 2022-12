Le laboratoire des Maisons des forêts Maison des forêts de Darnétal Darnétal Catégories d’évènement: Darnétal

Le laboratoire des Maisons des forêts Maison des forêts de Darnétal, 15 février 2023, Darnétal. Le laboratoire des Maisons des forêts Mercredi 15 février 2023, 14h30 Maison des forêts de Darnétal

Inscription obligatoire, GRATUIT, dès 7 ans

Vous avez manqué nos derniers laboratoires ? Venez en séance de rattrapage pour réaliser les expériences préférées des mini-scientifiques précédents. Maison des forêts de Darnétal Allée du bois du Roule, Darnétal Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie Ligne 22, Direction St Jacques sur Darnétal, Arrêt « Bois du Roule »

02 35 52 93 20 https://mrn.metropole-rouen-normandie.fr/maisons-des-forets-de-la-metropole https://www.facebook.com/Maisonsdesforets Elle se situe dans le bois communal du Bois du Roule sur un dôme surplombant les vallées du Robec et de l’Aubette. Elle offre aussi un magnifique panorama sur la ville de Rouen. Le Bois du Roule présente des essences forestières variées (chênes, bouleaux, érables, merisiers) et de nombreux arbres remarquables notamment par leur forme. En matière de faune, le chevreuil y est très présent. De même, on rencontre de nombreuses espèces d’oiseaux dans ce bois. NB : Le Bois du Roule et la côte du Roule sont classés depuis 1996 par le Département de la Seine-Maritime en Espace Naturel Sensible (ENS).

2023-02-15T14:30:00+01:00

2023-02-15T16:30:00+01:00

