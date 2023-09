Décoration de Noël en éléments naturels Maison des forets Darnétal, 10 décembre 2023, Darnétal.

Décoration de Noël en éléments naturels Dimanche 10 décembre, 10h30, 14h15 Maison des forets Tout public à partir de 6 ans, 6€ par personne, inscription obligatoire ( max 25 personnes)

C’est un Noël paré de toutes les couleurs de la Nature.

Deux sessions disponibles : 10h30-12h30 et 14h15-16h15

Animé par le Ludokiosque

Maison des forets All. du Bois du Roule, 76160 Darnétal Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie

