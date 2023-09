Les racines Maison des forets Darnétal Catégories d’Évènement: Darnétal

Seine-Maritime Les racines Maison des forets Darnétal, 26 novembre 2023, Darnétal. Les racines Dimanche 26 novembre, 14h30 Maison des forets Inscription obligatoire (max 15 enfants) Animée par la Métropole et ses partenaires Maison des forets All. du Bois du Roule, 76160 Darnétal Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T14:30:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00

2023-11-26T14:30:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Darnétal, Seine-Maritime Autres Lieu Maison des forets Adresse All. du Bois du Roule, 76160 Darnétal Ville Darnétal Departement Seine-Maritime Lieu Ville Maison des forets Darnétal latitude longitude 49.438075;1.160295

Maison des forets Darnétal Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/darnetal/