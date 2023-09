À vos fourchettes Maison des forets Darnétal Catégories d’Évènement: Darnétal

Seine-Maritime À vos fourchettes Maison des forets Darnétal, 26 octobre 2023, Darnétal. À vos fourchettes Jeudi 26 octobre, 15h00 Maison des forets Tout public à partir de 6 ans, 7 € par personne, inscription obligatoire (max 15 personnes) Sensibilisés aux ressources naturelles de leur territoire et encouragés à protéger leur environnement, ils réalisent ensuite une recette ancienne… et ils la goûtent ! Bon appétit !

Animé par Alternative Archéologique Maison des forets All. du Bois du Roule, 76160 Darnétal Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-alternative-archeologique/evenements/a-vos-fourchettes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T15:00:00+02:00 – 2023-10-26T16:30:00+02:00

2023-10-26T15:00:00+02:00 – 2023-10-26T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Darnétal, Seine-Maritime Autres Lieu Maison des forets Adresse All. du Bois du Roule, 76160 Darnétal Ville Darnétal Departement Seine-Maritime Lieu Ville Maison des forets Darnétal latitude longitude 49.438075;1.160295

Maison des forets Darnétal Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/darnetal/