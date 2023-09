Les mystères de l’hibernation Maison des forets Darnétal, 22 octobre 2023, Darnétal.

Les mystères de l’hibernation Dimanche 22 octobre, 14h30 Maison des forets Tout public à partir de 6 ans, atelier en salle, inscription obligatoire (max 25 personnes)

En famille et surtout en équipe, découvrez les différentes stratégies du règne animal pour passer la plus dure des périodes de l’année. Jeux de réflexions et d’équipe pour les petits comme pour les grands.

Animé par la Métropole et le CHENE

Maison des forets All. du Bois du Roule, 76160 Darnétal Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:30:00+02:00 – 2023-10-22T16:30:00+02:00

