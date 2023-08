A la découverte des fossiles normands Maison des forets Darnétal Catégories d’Évènement: Darnétal

Seine-Maritime A la découverte des fossiles normands Maison des forets Darnétal, 3 septembre 2023, Darnétal. A la découverte des fossiles normands Dimanche 3 septembre, 14h30 Maison des forets Gratuit, sur inscription, à partir de 8 ans Atelier en salle, fabrication en argile et exploration en forêt

Animé par la métropole et Son d’argile Maison des forets All. du Bois du Roule, 76160 Darnétal Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T14:30:00+02:00 – 2023-09-03T17:00:00+02:00

2023-09-03T14:30:00+02:00 – 2023-09-03T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Darnétal, Seine-Maritime Autres Lieu Maison des forets Adresse All. du Bois du Roule, 76160 Darnétal Ville Darnétal Departement Seine-Maritime Lieu Ville Maison des forets Darnétal latitude longitude 49.438075;1.160295

Maison des forets Darnétal Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/darnetal/