Stage : La nature en été, quelle activité ! Maison des forets, 10 juillet 2023, Darnétal.

Stage : La nature en été, quelle activité ! 10 – 13 juillet Maison des forets 20 € par jour + 12 € d’adhésion annuelle pour l’année scolaire, De 7 à 12 ans (Prévoir un pique-nique pour le midi et un goûter)

Notre programme est très chargé si l’on veut observer tout ce qui se passe dans la nature en été. Nous partirons à travers bois, clairière, mare, afin d’explorer et de nous émerveiller ensemble devant un tel fourmillement de vie sauvage autour de nous !

Les déplacements, s’il y a lieu, sur d’autres sites naturels se feront en transport en commun, les parents seront avertis par message au minimum la veille.

Encadrement : 2 adultes, dont un animateur spécialisé en éducation à l’environnement et un co-encadrant.

Pas de stage le 14 juillet

L’association se réserve le droit d’annuler un stage dans le cas d’un nombre insuffisant de participants. Les inscriptions sont prises pour l’ensemble du stage (4 ou 5 jours) et non à la journée.

Stage organisé par CARDERE

Maison des forets All. du Bois du Roule, 76160 Darnétal Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 07 44 54 »}, {« type »: « email », « value »: « karine.lokay@cardere.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T17:30:00+02:00

2023-07-13T08:30:00+02:00 – 2023-07-13T17:30:00+02:00