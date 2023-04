SOIRÉE DE LA SOLIDARITÉ Maison des Fêtes et de la Culture Blainville-sur-l'Eau Blainville-sur-l'Eau Catégories d’Évènement: Blainville-sur-l'Eau

Meurthe-et-Moselle Blainville-sur-l’Eau . Soirée de la soldarité organisée par l’association jeunesse humaine pour des projets solidaires avec la participation de l’association solidarité médicale benin et de aziz faiq, conteur local. Repas avec menu couscous (plat couscous avec ou sans viandes), dessert : gâteaux, thé à la menthe ou café. Tarif adulte (à partir de 16 ans) : 20€ / tarif enfant : 15€. Animations musicales, buvette, stand, calligraphie, stand henné, stand photo…

Réservation par SMS de 8h à 18h au 06.76.79.29.65. +33 6 76 79 29 65 Lesbaskets Solidaires

