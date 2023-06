Free Folk Quartet Maison des Fêtes et de la Culture | Blainville sur l’eau Blainville-sur-l’Eau Blainville-sur-l'Eau Catégories d’Évènement: Blainville-sur-l'Eau

Meurthe-et-Moselle Free Folk Quartet Maison des Fêtes et de la Culture | Blainville sur l’eau Blainville-sur-l’Eau, 10 février 2024, Blainville-sur-l'Eau. Free Folk Quartet 10 et 11 février 2024 Maison des Fêtes et de la Culture | Blainville sur l’eau Entrée à 9€ Free Folk Quartet est un groupe très dynamique, jouant de la musique trad de tous pays et régions en nous faisant danser une bonne partie de la nuit. La pose sera assurée par le groupe de musique de l’atelier de folk à flots. Maison des Fêtes et de la Culture | Blainville sur l’eau 2 Rue de l’Étang, 54360 Blainville-sur-l’Eau, France Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T21:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:59:00+01:00

