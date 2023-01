Bal Folk à Blainville-sur-l’Eau Maison des Fêtes et de la Culture, Blainville-sur-l’Eau (54)

Bal Folk à Blainville-sur-l’Eau Maison des Fêtes et de la Culture, Blainville-sur-l’Eau (54), 11 mars 2023, . Bal Folk à Blainville-sur-l’Eau Samedi 11 mars, 20h30 Maison des Fêtes et de la Culture, Blainville-sur-l’Eau (54)

8 €

avec Free Folk Quartet Maison des Fêtes et de la Culture, Blainville-sur-l’Eau (54) 2, Rue de l’Étang Maison des Fêtes et de la Culture, 54360 Blainville-sur-l’Eau, France [{« link »: « mailto:folkaflots@gmail.com »}, {« link »: « http://www.freefolkquartet.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40781 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] L’atelier Folk à Flots invite Free Folk Quartet et vous accueille dans l’une des plus belles salles de la région. Au programme : Un répertoire musical sans frontières !

! Danses traditionnelles : polkas, mazurkas, jigs, reels, scottishes, gavottes, maraichines, branles, valses, bourrées…

: polkas, mazurkas, jigs, reels, scottishes, gavottes, maraichines, branles, valses, bourrées… Tout public : mélomanes, danseurs débutants et expérimentés… A danser ou à écouter folkaflots@gmail.com freefolkquartet@free.fr source : événement Bal Folk à Blainville-sur-l’Eau publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:30:00+01:00

2023-03-12T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Maison des Fêtes et de la Culture, Blainville-sur-l'Eau (54) Adresse 2, Rue de l'Étang Maison des Fêtes et de la Culture, 54360 Blainville-sur-l'Eau, France Age maximum 110 lieuville Maison des Fêtes et de la Culture, Blainville-sur-l'Eau (54)

Maison des Fêtes et de la Culture, Blainville-sur-l'Eau (54) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//