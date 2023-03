Soirée Missives #16 Rencontre avec Kiyémis Maison Des Femmes Thérèse Clerc, 1 avril 2023, Montreuil.

Soirée Missives #16 Rencontre avec Kiyémis Samedi 1 avril, 19h00 Maison Des Femmes Thérèse Clerc Entrée libre

Cette soirée est accessible à un public LSF grâce aux étudiants de Paris 3 en master Interprétation et traduction français/langue des signes française et LSF/français.

Les Missives reçoivent Kiyémis pour une soirée festive en chair et en film autour de son livre J_e suis votre pire cauchemar_. Nous questionnerons avec sérieux et humour la façon dont notre société accueille les corps qui s’écartent de la norme bien infusée en nous. Vente du livre et dédicace de l’autrice sur place !

Le court-métrage de Marina Ziolkowski Extra Large prolongera la discussion sous un angle dystopique, puisqu’il nous présente un monde étrange où toutes les filles rondes et charnues ont interdiction de s’habiller et sont condamnées à vivre nues…

Un petit buffet festif permettra de faire chauffer le dancefloor ensuite !

Maison Des Femmes Thérèse Clerc 28 rue de l'église 93100 Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T19:00:00+02:00 – 2023-04-01T23:00:00+02:00

féminisme grossophobie

Andréa Fontaine