Y’A PAS BON LES CLICHÉS, ou la déconstruction des stéréotypes et des préjugés racistes – GENTILLY 94250 Maison des Familles de Gentilly Gentilly, 21 novembre 2023, Gentilly.

Y’A PAS BON LES CLICHÉS, ou la déconstruction des stéréotypes et des préjugés racistes – GENTILLY 94250 21 novembre – 1 décembre Maison des Familles de Gentilly

Avec l’humour comme fil conducteur, la transmission et l’échange comme finalité, les 25 affiches de « Y’A PAS BON LES CLICHÉS », posent un regard inédit sur notre société et le vivre ensemble.

Cette exposition citoyenne et militante évoque les maux d’aujourd’hui comme ceux d’hier, parmi lesquels le racisme, l’islamophobie, l’antisémitisme, et livre au public, toutes générations confondues, une précieuse lecture mémorielle. Elle valorise ainsi une histoire trop souvent méconnue, celle des « sans-voix » doublement discriminés, de par leur vécu et leur absence d’un récit national commun. En palliant cette exclusion, l’exposition accorde à ces populations une précieuse reconnaissance, tout en leur donnant l’opportunité de s’inscrire dans une narration affranchie d’une vision parcellaire de l’Histoire.

Par ce prisme historique, « Y’A PAS BON LES CLICHÉS » vient éclairer notre présent. L’exposition rappelle, en effet, l’apport considérable des Français venus d’ailleurs. Elle propose un récit vivant et signifiant, permettant à chacun de s’identifier et de se réapproprier un patrimoine culturel commun.

Maison des Familles 14 place Henri Barbusse, 94250 Gentilly

Du 21 novembre au 01 décembre

Vernissage mardi 21 novembre à 17h

Avec le soutien de la DILCRAH & ANCT

Maison des Familles de Gentilly 14 place Henri Barbusse, 9425 Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T10:00:00+01:00 – 2023-11-21T18:30:00+01:00

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:30:00+01:00

@remembeur