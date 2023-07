Parodie de sortie naturaliste Maison des Faluns Tréfumel, 17 septembre 2023, Tréfumel.

Parodie de sortie naturaliste Dimanche 17 septembre, 10h45 Maison des Faluns Réservation fortement conseillée / Jauge limitée à 50 personnes

La Compagnie mycélium / Théâtre de rue et de chemin :

La compagnie Mycélium est portée par un écologue et une comédienne qui ont fusionné leurs compétences pour aborder des sujets écologiques par le biais du spectacle vivant.

Elle créee pour les espaces publics, des spectacles de théâtre transdisciplinaire et des écritures pour les territoires, questionnant avec humour et engagement les liens à nos environnements naturels et urbains et aux différents être vivants qui les occupent.

Spectacle déambulatoire: La S.T.R.I.N.G

La Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale a comme mission « la connaissance et la transmission des petites ficelles de la biodiversité », comme s’amuse à répéter son unique salarié, Florent Chatterton, écologue.

Il sera secondé par Rebecca, étudiante en G.P.N. option G.F.S., qui sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à sécuriser le public lors de cette balade qui s’annonce riche en découvertes animales, végétales et humaines !

Maison des Faluns lieut dit Carmeroc, 47 rue de le quiou, 22630 Tréfumel Tréfumel 22630 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 39 93 42 http://www.dinan-agglomeration.fr/Culture-sport-loisirs/Maisons-Nature/La-Maison-des-Faluns [{« type »: « email », « value »: « billetterie.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:45:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00

2023-09-17T10:45:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00

Cie Mycélium Droits réservés