Nuit de la Chouette Maison des Faluns Tréfumel Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Tréfumel

Nuit de la Chouette Maison des Faluns, 3 mars 2023, Tréfumel. Nuit de la Chouette Vendredi 3 mars, 20h30 Maison des Faluns

gratuit, inscription obligatoire

Découverte des mœurs des chouettes et hiboux de nos campagnes. Maison des Faluns Carmeroc 47 route de Le Quiou TREFUMEL Tréfumel Côtes-d’Armor Bretagne Projection conférence sur la vie des chouettes et hiboux de nos campagnes en salle.

Puis en fin de soirée, observation et écoute sur le terrain.

Sortie nocturne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T20:30:00+01:00

2023-03-03T23:30:00+01:00 LPO

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Tréfumel Autres Lieu Maison des Faluns Adresse Carmeroc 47 route de Le Quiou TREFUMEL Ville Tréfumel Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Maison des Faluns Tréfumel Departement Côtes-d'Armor

Maison des Faluns Tréfumel Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trefumel/

Nuit de la Chouette Maison des Faluns 2023-03-03 was last modified: by Nuit de la Chouette Maison des Faluns Maison des Faluns 3 mars 2023 Maison des Faluns Tréfumel Tréfumel

Tréfumel Côtes-d'Armor