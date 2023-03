Maison des Faluns – Journée des Loisirs Carmeroc Bégard Catégories d’Évènement: Bégard

Côtes dArmor Visite libre d’un espace interactif pour comprendre et découvrir l’Histoire de la Mer des Faluns. Découvrez les patrimoines liés à cette mer disparue, il y a 15 millions d’années : un espace ludique invite petits et grands à vivre une « odyssée en mer des Faluns » au sein de 7 salles scénographiques interactives. Ce dimanche 9 avril, pour la 4ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle : UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2023 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas).

Retrouvez l'ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur : www.journeedesloisirs.fr maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 39 93 42 https://www.dinan-agglomeration.fr/Culture-sport-loisirs/Maisons-Nature/La-Maison-des-Faluns

