Voyage en euro : la monnaie unique, 20 ans déjà ! Jeudi 11 mai, 18h30 Maison des Européens de Lyon – Club de la Presse Gratuit sur réservation

Unie dans la diversité, telle est la devise de l’Union européenne. Cette diversité s’exprime dans un domaine qui, a priori, n’est pas celui auquel on pense en premier : celui de la monnaie.

Au-delà des aspects économiques, financiers et monétaires, les pièces émises en euro depuis 2002 (1999 pour certains pays) nous donnent à voir des traits de culture, d’histoire, d’éducation, de sport et de science, la faune, la flore et les sites remarquables. Les motifs choisis, souvent par concours, sont de véritables œuvres d’art produites par des artistes-graveurs et graveuses des ateliers monétaires nationaux. Ces motifs sont autant de symboles qui illustrent les traditions et l’histoire des pays membres de l’Union européenne, voire de l’Union elle-même.

En effet, depuis 2004, un règlement européen modifié en 2012, autorise les États membres de la zone euro à émettre deux pièces commémoratives de 2 € par an. Une troisième, commune à tous les États, est ponctuellement frappée pour commémorer un événement commun particulier – en 2022, il s’agit de fêter les 35 ans du programme ERASMUS+. Ces pièces offrent un voyage dans le temps et dans l’histoire. Elles permettent de découvrir la richesse culturelle de l’Union européenne, qui, telle sa devise, nous conduit à mieux mesurer l’étendue de ce qui nous rapproche.

Trois lucarnes à explorer pour adopter un autre regard sur la monnaie unique – et si vous êtes plein.e.s d’une curiosité renouvelée la prochaine fois que vous aurez une pièce entre les doigts, ce sera pour nous mission accomplie.

Une soirée proposée par l’URALE et la Plateforme Europe pour célébrer le Joli Mois de l’Europe. Et en prime, une séance de vente et dédicace de l’ouvrage pour prolonger le voyage !

Maison des Européens de Lyon – Club de la Presse 5 Rue Pizay 69001 Lyon

2023-05-11T18:30:00+02:00 – 2023-05-11T20:30:00+02:00

