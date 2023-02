Portes ouvertes de l’université de Poitiers Maison des étudiant·es Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Portes ouvertes de l'université de Poitiers
Samedi 25 février, 09h00
Maison des étudiant·es

L’université de Poitiers t’ouvre ses portes ! Maison des étudiant·es 1 rue Neuma-Fechines-Borges, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://jpo.univ-poitiers.fr/”}] La journée Portes ouvertes de l’université de Poitiers aura lieu le samedi 25 février 2023, de 9h à 17h sur les campus de Poitiers, Niort, Angoulême et Châtellerault. Viens découvrir l’université à travers un programme de présentations des formations et des services dédiés aux étudiant·es. Tu pourras échanger avec les enseignant·es et les étudiant·es de l’université afin qu’ils répondent à toutes vos questions, et visiter le campus et les installations universitaires. Info Jeunes Poitiers sera présent à la Maison des Étudiant·es, alors n’hésite pas à venir faire un tour sur notre stand ! Nous pourrons répondre à toutes tes questions sur la vie quotidienne à Poitiers (logement, transport, activités…) mais aussi te donner des infos sur les dispositifs de mobilité internationale, d’engagement… Retrouve l’intégralité du programme sur le site de la journée portes ouvertes.

