Sois jeune et forme-toi : zoom sur l’inclusion Maison des Étudiant·es Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Sois jeune et forme-toi : zoom sur l’inclusion Maison des Étudiant·es, 25 janvier 2023, Poitiers. Sois jeune et forme-toi : zoom sur l’inclusion Mercredi 25 janvier 2023, 18h30 Maison des Étudiant·es

Gratuit, sur inscription

Le collectif API Jeunes organise des formations à destination des jeunes bénévoles tout au long de l’année. Au programme cette fois-ci : l’inclusivité dans les associations. Maison des Étudiant·es 1 Rue Neuma Borges 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/apijeunes »}, {« link »: « mailto:noemie.magnant@poitiers-jeunes.com »}] Retrouve toutes les formations et les liens des formulaires d’inscription sur la page Facebook d’API Jeunes. Les inscriptions seront ouvertes environ 3 semaines avant chaque formation.

Pour plus d’infos, tu peux envoyer un mail à noemie.magnant@poitiers-jeunes.com.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T18:30:00+01:00

2023-01-25T20:00:00+01:00 tirachardz – Freepik

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Maison des Étudiant·es Adresse 1 Rue Neuma Borges 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Maison des Étudiant·es Poitiers Departement Vienne

Maison des Étudiant·es Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/

Sois jeune et forme-toi : zoom sur l’inclusion Maison des Étudiant·es 2023-01-25 was last modified: by Sois jeune et forme-toi : zoom sur l’inclusion Maison des Étudiant·es Maison des Étudiant·es 25 janvier 2023 Maison des Étudiant·es Poitiers Poitiers

Poitiers Vienne