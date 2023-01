15ème nuit de la chouette – Forêt de la Comté (63) Maison des espaces naturels, D225, Sallèdes, 4 mars 2023, Vindiolet.

Samedi 4 mars, venez observer et écouter l’intense et fragile vie nocturne au cœur de la forêt de la Comté. handicap moteur mi

À l’occasion de cette 15e édition, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes et le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez vous invitent le samedi 4 mars à une après-midi et soirée de découverte des rapaces nocturnes, et plus largement de la vie nocturne de la faune sauvage.

En famille ou entre amis, venez découvrir la Chouette hulotte, la Chevêche d’Athéna, le Hibou Moyen duc, le Grand-duc ou encore l’Effraie des clochers, au travers des conférences et projections. Remontez-vous les manches pour construire votre propre nichoir à ramener à la maison. Promenez-vous en soirée pour peut-être croiser un chevreuil, entendre un blaireau ou voir les deux yeux éclairés d’un renard au cours des balades nocturnes…

Au programme :

14h-19h : Ateliers ludiques et créatifs *

14h-17h30 : Dissection de pelotes de réjection de chouettes & Fabrication de nichoirs *

14h-18h : Stands nature LPO Auvergne-Rhône-Alpes, Centre de Sauvegarde LPO, Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, ADVEP Exposition « Plumes de nuit » & « Être vivant, êtres vivant »

14h-20h30 : Café Ornitho Coin lecture et petite restauration au bénéfice du Centre de Sauvegarde pour Oiseaux sauvage de la LPO

14h30-15h30 : Balade accompagnée en forêt **

15h-16h30 : Enquête de nature **

Enquête de nature ** 16h-17h : Balade accompagnée en forêt **

14h30-15h30 : Conférence « Chouettes et Hiboux »

16h30-17h30 : Projection film « Grand-duc : Les ailes du sphinx »

19h-20h : Conférence « Chouettes et Hiboux »

Conférence « Chouettes et Hiboux » 17h30 : Mot de l’amitié en présence de Pierre Riol, Vice-Président du conseil départemental du Puy-de-dôme et Christian Bouchardy, Président territorial de la LPO en Auvergne

Mot de l’amitié en présence de Pierre Riol, Vice-Président du conseil départemental du Puy-de-dôme et Christian Bouchardy, Président territorial de la LPO en Auvergne 20h30–22h : Balade nocturne « Chevêche » 6 ans et + (1.5 km) (Sur réservation)

Balade nocturne « Chevêche » 6 ans et + (1.5 km) (Sur réservation) 20h30–22h30 : Balade nocturne « Moyen-duc » 8 ans et + (2/3 km) Balade nocturne « Hulotte » 8 ans et + (2/3 km) ; Balade nocturne « Grand-duc » 10 ans et + (3 km) (Sur réservation)

Liens de réservation pour les balades à venir

* Dans la limite des places et des stocks disponibles

** Prévoir une tenue adaptée à la marche (chaussures fermées, vêtements chauds et imperméables) et une lampe torche ou frontale (minimum une par famille) pour les balades nocturnes



