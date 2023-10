Cycle des tout-petits : Dans mon jardin, il y a… Maison des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Cycle des tout-petits : Dans mon jardin, il y a… Maison des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 3 mars 2024, Issy-les-Moulineaux. Cycle des tout-petits : Dans mon jardin, il y a… Dimanche 3 mars 2024, 11h00 Maison des Épinettes Sur inscription Cycle des tout-petits : Par Isabela Soler Dans mon jardin il y a un bassin tout rond, où viennent boire tous les oiseaux. Dans mon jardin il y a des papillons. J’aime y faire ma plantation.

Les fleurs y poussent, le pommier aussi.

Mais qui fait autant de bruit?

J’ai trouvé une ruche cachée parmi les feuilles et une chenille qui se tortille. Dans mon jardin il y a tout un monde d’histoires, de comptines et de chansons.

Conte, en famille, dès 3 mois

Dimanche 23 mars à 11h Maison des Épinettes Impasse des quatre vents, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 42 91 27 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy »}] Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-03T11:00:00+01:00 – 2024-03-03T12:00:00+01:00

2024-03-03T11:00:00+01:00 – 2024-03-03T12:00:00+01:00 CLAVIM Cycledestoutpetits ©Isabela Soler Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Maison des Épinettes Adresse Impasse des quatre vents, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Maison des Épinettes Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.817871;2.259573

Maison des Épinettes Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/