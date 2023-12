La philo à l’écran des enfants HORS-LES-MURS φ C’est un sport ? Maison des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 20 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

La philo à l’écran des enfants HORS-LES-MURS φ C’est un sport ? Samedi 20 janvier 2024, 15h30 Maison des Épinettes Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T15:30:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T15:30:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

À l’occasion de la 28ème édition de La Science se livre, placée sous le signe du sport et du corps, la Halle des Épinettes vous accueille hors-les-murs à la Maison des Épinettes pour une séance de philo à l’écran des enfants :

C’est un sport ?, samedi 20 janvier 2024 à 15h30, à partir de 5 ans. Entrée libre sur réservation conseillée.

Programme de films issus du catalogue de l’Agence du court métrage. Séance animée par Véronique Delille.

La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

Maison des Épinettes Impasse des quatre vents, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 42 91 27 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes »}] [{« link »: « https://www.hauts-de-seine.fr/lascienceselivre »}, {« link »: « http://cineclubs-interfilm.com/ »}] Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

CLAVIM La Halle des Épinettes

Papal Brokedance de Marie Losier/CJC