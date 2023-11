Animation de Noël à la Maison des Épinettes Maison des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 16 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Animation de Noël à la Maison des Épinettes Samedi 16 décembre, 14h00 Maison des Épinettes Entrée libre

Animation de Noël à la Maison des Îles

Une animation conviviale pour toute la famille !

La Maison des Épinettes vous invite à préparer Noël dans une ambiance chaleureuse et festive. Toute l’équipe d’animation de la maison de quartier vous accueille pour ce moment d’échange.

Avec La Fabrique d’Issy, différents ateliers créatifs vous sont proposés tout au long de l’après-midi, pour décorer chez soi ou pour confectionner de belles créations à offrir !

Les jeunes de l’atelier ballet moderne et hip-hop vous convie à découvrir sur seine leurs chorégraphies.

Les enfants pourront également profiter d’une ballade du quartier en poney, s’émerveiller devant des contes de Noël (3/6 ans) ou encore s’enchanter devant les sculptures de ballons !

Entrée libre, en famille

Samedi 16 décembre de 14h à 18h

À la Maison des Épinettes, à l’esplanade des constellations et au centre commercial des Épinettes

Maison des Épinettes Impasse des quatre vents, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 42 91 27 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy »}] Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

