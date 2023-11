Thé Ciné HORS-LES-MURS ★ Yeelen Maison des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 8 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Thé Ciné HORS-LES-MURS ★ Yeelen Vendredi 8 décembre, 14h30 Maison des Épinettes Entrée libre dans la limite des places disponibles (réservation conseillée).

Dans le cadre de son cycle de projections ★ Thé Ciné, la Halle des Épinettes vous accueille hors-les-murs à la Maison de quartier des Épinettes, pour la projection du long-métrage :

Yeelen, vendredi 10 décembre 2021 à 14h30, durée 1 heure 48 minutes, tout public, VF

Un jeune homme, Nianankoro, va recevoir le savoir destiné à lui assurer la maîtrise des forces qui l’entourent, cette connaissance que les Bambaras se transmettent depuis toujours. Le père, Soma, ne supporte pas de voir son fils renier ce pourquoi il vit avec les autres sorciers du désert et décide de le traquer à mort.

De Souleymane Cissé, Mali / Burkina-fasso / France, 1987, 106min

En partenariat avec l’Espace Seniors d’Issy-les-Moulineaux, venez vous délecter de chefs-d’œuvre issus du riche patrimoine cinématographique africain. Co-animées par Patrice Eyraud, bénévole du tiers lieu associatif la Fabrique d’Issy et l’équipe de la Halle des Épinettes, ces séances mettent à l’honneur deux réalisateurs, Djibril Diop Mambéty et Souleymane Cissé, sortant des schémas fictionnels du cinéma occidental.

La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

CLAVIM La Halle des Épinettes

Yeelen © Pathé Films