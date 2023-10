Respecter l’environnement et se respecter ! Maison des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Respecter l’environnement et se respecter ! Maison des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 27 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Respecter l’environnement et se respecter ! Lundi 27 novembre, 17h00 Maison des Épinettes Sur inscription Respecter l’environnement et se respecter ! À 17h, l’association Un quotidien plus vert propose une sensibilisation au compostage d’une demi-heure suivi à 17h30 d’un atelier participatif et interactif animé par la Jeune Chambre Économique, permettant aux jeunes d’identifier une situation de harcèlement à travers des images, faire émerger grâce à l’intelligence collective une définition et des idées pour lutter / se protéger / dénoncer une situation de harcèlement. Pour les collégiens, sur inscription auprès de la Maison des Épinettes ou par mail à julien.tassery@ville-issy.fr

Lundi 27 novembre à 17h Maison des Épinettes Impasse des quatre vents, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 42 91 27 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « email », « value »: « julien.tassery@ville-issy.fr »}] [{« link »: « mailto:julien.tassery@ville-issy.fr »}] Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

