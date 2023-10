Cycle des tout-petits : Sous mes pieds la terre Maison des Épinettes Issy-les-Moulineaux, 12 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Cycle des tout-petits : Sous mes pieds la terre Dimanche 12 novembre, 11h00 Maison des Épinettes Sur inscription

Raconter les histoires, les animer pour éveiller l’imaginaire des enfants.

Décors, costumes, marionnettes et pantins seront de la partie.

Quelques histoires animées, quatre sens en éveil, le toucher, l’ouïe, la vue et l’odorat.

Quatre histoires se succèdent pour enchanter et émerveiller.

Conte, en famille, dès 6 mois

Dimanche 12 novembre à 11h

Maison des Épinettes Impasse des quatre vents, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 42 91 27 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy »}] Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Isabela Soler