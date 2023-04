Jeu de Pâques aux Epinettes Maison des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Jeu de Pâques aux Epinettes Maison des Épinettes, 1 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Jeu de Pâques aux Epinettes Samedi 1 avril, 15h00 Maison des Épinettes Entrée libre dans la limite des places disponibles L’équipe de la Maison des Épinettes est heureuse de vous convier à son après-midi jeux sur le thème du « Poisson d’avril » ce samedi 1er avril de 15h00 à 18h00 sur l’Esplanade des Constellations (face à la Maison des Épinettes).

Les animateurs et les jeunes de l’Aide aux Devoirs de la Maison des Épinettes vous ont préparés 2 jeux :

De 15h00 à 16h30 : « Poissons d’Avril ».

Les enfants partent à la recherche des jeunes et animateurs pour récolter un maximum de symboles de Pâques ! De 17h00 à 18h00 : « Et si ce n’était pas un poisson d’avril ? ».

Les enfants vont à la rencontre des jeunes et animateurs pour vérifier si les affirmations sont exactes ou des « poissons d’avril ». Des chocolats sont à gagner pour chacun des jeux. Maison des Épinettes Impasse des quatre vents, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 42 91 27 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée. Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

