Entrée libre sur inscription

01 46 42 91 27 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée. Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin. Dans le cadre du mois d’octobre consacré à la littérature jeunesse sur le thème : « Mythes et légendes »__, la Maison des Epinettes se mobilise autour des aventures de Thésée, Ariane et le Minotaure. Vous rêvez d’être un héros légendaire de la mythologie grecque ? Venez vous confronter au labyrinthe de la Maison des Épinettes et tentez de vaincre le Minotaure pour en sortir. L’occasion de parcourir l’exposition retraçant la légende de Thésée devenu roi d’Athènes au travers d’un jeu sur les bases d’un Escape Game.

Jeu en famille ou entre amis, à partir de 7 ans (Accompagnateur majeur obligatoire pour 7/10 ans).

Durée : 1h. (Le parcours se fait en chaussettes)

Réservation obligatoire par mail : julien.tassery@ville-issy.fr ou par téléphone : 06 12 07 91 41

