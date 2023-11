Afterwork pour des femmes assoifées de défis en 2024 Maison des entreprises Versailles, 8 décembre 2023, Versailles.

Afterwork pour des femmes assoifées de défis en 2024 Vendredi 8 décembre, 19h30 Maison des entreprises Entrée libre, réservation obligatoire.

Natur’Elles Aventures a le plaisir de vous annoncer l’ouverture des inscriptions 2024, une semaine de challenge du 1er au 8 juin au départ de Versailles, pour binômes 100% féminin, 100% en véhicule électrique, 100% inédit.

Chaussez vos baskets, enfilez une tenue confortable et prenez place à bord de cette édition inédite pour un challenge ouvert à toutes les femmes médaillées ou non.

Attention les places seront limitées à 20 équipages.

Au programme : orientation, adrénaline, défis électrique et plein de surprises

Venez assister à la réunion d’information le vendredi 8 décembre 2023 à l’occasion d’un afterwork. Vous aurez tous les détails sur cette incroyable aventure.

Maison des entreprises 2, place de Touraine – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:30:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

