Conférence Débat au Bouyssou : « Un après-midi en Chine et à Taïwan » Maison des Enfants du Quercy Le Bouyssou, 11 juin 2023, Le Bouyssou.

Le Bouyssou,Lot

Un après-midi en Chine et à Taiwan, un documentaire suivi d’une conférence.

Le réalisateur et sa compagne Lilin Chen parleront de l’actuelle crise sino-taiwanaise en tentant de démêler le vrai du faux de ce qui se dit à propos de cette situation..

2023-06-11 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Maison des Enfants du Quercy

Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie



An afternoon in China and Taiwan, a documentary followed by a conference.

The director and his partner Lilin Chen will talk about the current crisis in China and Taiwan, trying to untangle the truth from the falsehood of what is being said about the situation.

Una tarde en China y Taiwán, un documental seguido de una conferencia.

El director y su compañera Lilin Chen hablarán de la crisis actual en China y Taiwán, tratando de separar lo que es verdad de lo que se dice sobre la situación.

Ein Nachmittag in China und Taiwan, ein Dokumentarfilm mit anschließendem Vortrag.

Der Regisseur und seine Lebensgefährtin Lilin Chen werden über die aktuelle chinesisch-taiwanische Krise sprechen und versuchen, die Wahrheit von der Unwahrheit dessen zu trennen, was über diese Situation gesagt wird.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Lacapelle Marival