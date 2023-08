Spectacle « Avion Papier », par la Cie la Méandre Maison des Enfants Châtillon, 16 septembre 2023, Châtillon.

Spectacle « Avion Papier », par la Cie la Méandre Samedi 16 septembre, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00 Maison des Enfants Entrée libre, sur inscription

Avion Papier est un spectacle en caravane à la croisée des arts numériques, de la musique et du théâtre d’objets. À l’intérieur de ce micro-cinéma à roulettes l’on découvre un film d’animation, dont les personnages s’échappent et déambulent dans la caravane. Il y a aussi des inventions mécaniques. Elles cliquettent là au creux de votre oreille. Et puis vous n’êtes pas seul dans ce voyage. Un musicien est votre hôte. Il vous laisse pénétrer dans un paysage enfantin et onirique, et jongle avec divers instruments desquels se déversent de lumineuses mélodies.

Tout public, dès 1 an

Maison des enfants : 34 rue Guy Môquet

Entrée libre, sur réservation : reservation@theatrechatillonclamart.com

Maison des Enfants 34 rue Guy Môquet 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:50:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:20:00+02:00

Pierre ACOBAS